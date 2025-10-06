SOMME VESUVIANA (rgl) – Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 13 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Somma Vesuviana, ha sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio il viceprefetto Ida Carbone, in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandola della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. Di recente Carbone ha guidato il comune di Marigliano fino all’elezione dell’attuale sindaco Gaetano Bocchino.