SORRENTO (rgl) – La fine di una storia d’amore si è trasformata in una serata di paura e violenza. Ieri sera, una giovane donna di 25 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo che il suo ex compagno, un 24enne incensurato, si era appostato davanti alla sua abitazione impedendole di uscire. L’uomo, sconvolto dalla decisione della ragazza di porre fine alla relazione, ha perso il controllo quando i militari della compagnia di Sorrento sono arrivati sul posto per riportare la calma. In preda all’agitazione, si è scagliato contro i carabinieri, colpendoli e rifiutando di fermarsi. È stato necessario l’intervento del personale del 118, che ha sedato il giovane prima del trasferimento in caserma. Dopo gli accertamenti, il 24enne è stato arrestato per violenza privata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni alla mano e alla spalla, con sette giorni di prognosi ciascuno.