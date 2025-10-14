martedì, Ottobre 14, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Sorrento, blocca l’ex in casa e si scaglia contro i militari: arrestato 24enne

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

SORRENTO (rgl) – La fine di una storia d’amore si è trasformata in una serata di paura e violenza. Ieri sera, una giovane donna di 25 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri dopo che il suo ex compagno, un 24enne incensurato, si era appostato davanti alla sua abitazione impedendole di uscire. L’uomo, sconvolto dalla decisione della ragazza di porre fine alla relazione, ha perso il controllo quando i militari della compagnia di Sorrento sono arrivati sul posto per riportare la calma. In preda all’agitazione, si è scagliato contro i carabinieri, colpendoli e rifiutando di fermarsi. È stato necessario l’intervento del personale del 118, che ha sedato il giovane prima del trasferimento in caserma. Dopo gli accertamenti, il 24enne è stato arrestato per violenza privata, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri intervenuti hanno riportato lesioni alla mano e alla spalla, con sette giorni di prognosi ciascuno.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Nola, blitz all’alba della polizia: arrestato 47enne per rapina ed estorsione
Next article
Benevento, smantellata rete dello spaccio “porta a porta”: tre arresti per cocaina e crack
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com