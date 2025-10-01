NAPOLI (rgl) – Sono state le grida di un uomo e di una donna a rompere il silenzio di Santa Lucia e a spingere qualcuno a comporre il 112. Dalle cuffie della centrale operativa è arrivato il primo allarme: una lite violenta, urla disperate, il timore che la tragedia del Beneventano potesse ripetersi a Napoli. In pochi minuti i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto. Davanti a loro la scena di un dramma sfiorato: un uomo, dopo una furiosa discussione con la compagna, ha infranto il vetro di una finestra e dall’interno dell’abitazione ha lanciato una felpa a cui aveva dato fuoco. Le fiamme sono state domate in tempo, evitando il peggio. Il 41enne, di origini ucraine, è stato immediatamente arrestato. Ora si trova in camera di sicurezza e dovrà rispondere di maltrattamenti e danneggiamento aggravato. La donna, sotto shock ma illesa, è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.