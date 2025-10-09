TORRE DEL GRECO (rgl) – Un giovane incensurato, disoccupato e insospettabile, fermato nel cuore della notte con la droga addosso. È la nuova fotografia dello spaccio “fai da te” che i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno delineando negli ultimi giorni. L’ultimo episodio arriva da Torre del Greco, dove i militari della sezione radiomobile hanno arrestato un 22enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È circa l’una e mezza di notte in via Lava Troia, all’incrocio con via Litoranea, quando una Fiat 500X con due giovani a bordo attira l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri. Scatta il controllo. I ragazzi appaiono nervosi e, appena aprono le portiere, un forte odore di marijuana invade l’abitacolo. La perquisizione conferma i sospetti: 10 grammi di marijuana nascosti nella felpa del passeggero, il 22enne poi arrestato. La perquisizione si estende alla sua abitazione, dove nella cameretta i militari trovano altri 19 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi e pronta per la vendita, oltre a un bilancino di precisione. Ai carabinieri, il ragazzo avrebbe ammesso di aver iniziato a spacciare “solo per racimolare qualche soldo” dopo aver perso il lavoro. Un gesto dettato – secondo quanto da lui dichiarato – dalla necessità economica, ma che lo ha portato direttamente in arresto. Ora è in attesa di giudizio.

UN FENOMENO IN ESPANSIONE – Quello di Torre del Greco non è un episodio isolato. Negli ultimi giorni, infatti, i carabinieri hanno arrestato altri tre insospettabili pusher in diverse aree della provincia partenopea. A Bacoli, un ausiliare del traffico nascondeva 37mila euro in contanti e un ingente quantitativo di droga tra cui cocaina rosa, ecstasy e ketamina. A Grumo Nevano, un operatore ecologico è stato sorpreso con 78 grammi di cocaina e quasi 39mila euro in casa. A Napoli, nel quartiere Chiaiano, un barista 29enne è stato arrestato dopo essere stato trovato con marijuana e hashish nello scooter e nella sua abitazione. Tutti incensurati, tutti apparentemente estranei al mondo dello spaccio. Episodi che, messi insieme, raccontano una tendenza preoccupante: lo spaccio “a domicilio” gestito da persone comuni, che consegnano le dosi pattuite tramite social o messaggi, muovendosi tra le strade della propria città per pochi euro e con piccole quantità addosso, nella convinzione di non rischiare gravi conseguenze.