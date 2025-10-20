Sparanise, aggredisce l’ex fuori dalla discoteca: denunciato 27enne

SPARANISE (rgl) – Una notte di paura, l’ennesima per una giovane donna vittima della furia del suo ex compagno. Nella mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Sparanise hanno denunciato in stato di libertà un 27enne di origini albanesi, accusato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, una 23enne del posto. L’intervento è scattato nella notte, intorno alle 3:30, quando una chiamata al 112 ha segnalato un’aggressione nel parcheggio della discoteca “Enjoy Club” di Presenzano. All’arrivo dei militari, la giovane si trovava in evidente stato di agitazione e ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal suo ex compagno, che non aveva accettato la fine della relazione. Pur rifiutando il ricovero, la 23enne ha riferito di precedenti episodi di violenza e minacce subiti nel corso della loro relazione, iniziata nel 2023 e interrotta lo scorso settembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 27enne avrebbe continuato a molestarla anche dopo la separazione, con insulti, pedinamenti e telefonate persecutorie, culminati nell’aggressione della scorsa notte. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno denunciato l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di stalking e hanno attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, predisponendo specifici servizi di vigilanza a tutela della vittima. La situazione resta costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, in stretto coordinamento con la Procura competente.