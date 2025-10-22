mercoledì, Ottobre 22, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Spari nella notte a Quarto, due uomini feriti: si indaga sui collegamenti

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

QUARTO (rgl) – Ieri i carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti presso l’ospedale di Pozzuoli per un ferito. Si tratta di un 34enne di Quarto, ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco. Nello stesso momento, nell’ospedale San Paolo di Napoli, un 40enne è stato ricoverato al pronto soccorso perché ferito da un proiettile alla gamba sinistra. Il primo è ancora ricoverato, non in pericolo di vita. Il secondo è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni. Indagini in corso per ricostruire dinamica, matrice e luogo dei fatti. È verosimile, secondo gli investigatori, che entrambi i ferimenti siano accaduti nel comune di Quarto.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Santa Maria a Vico, sei arresti per voto di scambio: mani della camorra su cimitero, chioschi e assunzioni
Next article
Turismo “abusivo” nel cuore del Parco del Cilento: scoperte costruzioni non autorizzate
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com