SPERONE (rgl) – Una pattuglia dei carabinieri ferma un’auto per un controllo di routine, ma quello che sembrava un semplice accertamento si trasforma in un arresto per possesso d’arma clandestina. È accaduto a Sperone, lungo via Roma, dove i carabinieri della compagnia di Baiano hanno arrestato un 49enne di Nola, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al regime di semilibertà. L’uomo, al volante di un’utilitaria, ha insospettito i militari dell’Aliquota Radiomobile per il suo atteggiamento nervoso. Il controllo è così sfociato in una perquisizione personale e veicolare durante la quale i carabinieri hanno scoperto una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e una decina di munizioni. L’arma, perfettamente funzionante, era nascosta con cura all’interno dell’auto. Il 49enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato trasferito presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino. L’arma e le munizioni sono state sequestrate, mentre sono in corso accertamenti balistici per determinarne la provenienza e verificare se sia stata utilizzata in episodi delittuosi avvenuti nel territorio.