PRATELLA (rgl) – Una lite in famiglia, la paura di una madre e la scoperta di un’arma nascosta in casa. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Pratella, dove i carabinieri della stazione di Prata Sannita, con il supporto dell’Aliquota Operativa della compagnia di Piedimonte Matese, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 63 anni del posto per detenzione illegale di arma da fuoco. L’intervento dei militari è scattato dopo un episodio di violenza domestica avvenuto nella mattinata: l’uomo avrebbe aggredito la madre convivente, una 85enne, spingendola alle spalle durante una discussione e facendola cadere a terra. La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Piedimonte Matese, dove i medici hanno riscontrato una sospetta frattura al braccio. Ai carabinieri, la vittima ha raccontato che non si trattava del primo episodio di violenza: da circa un anno, il figlio manifestava atteggiamenti ostili e aggressivi, con frequenti scatti d’ira. Durante la denuncia, l’anziana ha anche espresso forte preoccupazione, rivelando di aver notato un’arma nascosta nell’abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i timori della donna. Nascosta dietro un armadio nella camera da letto, i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta modello 92 FS con 11 proiettili calibro 9×19 mm, oltre a una baionetta con lama di 23,5 centimetri. Il 63enne è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.