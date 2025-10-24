CASERTA (rgl) – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 32 anni, originario di Carinola, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in luogo di cura emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito delle attività finalizzate al rintraccio di persone colpite da provvedimenti giudiziari. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca, a seguito dell’emissione del provvedimento, hanno rintracciato l’uomo a Cassino. L’arrestato è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma bianca, commessi nei confronti dei genitori e del fratello. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa di cura in attesa del giudizio di merito.