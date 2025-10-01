Strage di Paupisi, la confessione di Ocone: “Ho fatto tutto io”

BENEVENTO (rgl) – Ha ammesso tutto, senza esitazioni, durante un interrogatorio durato un’ora e mezza nella caserma dei carabinieri di Campobasso. Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino, 49 anni, e il figlio quindicenne Cosimo, e di aver ridotto in fin di vita la figlia sedicenne, ha confessato le proprie responsabilità davanti al procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò. Fermato nelle campagne di Ferrazzano dopo una fuga disperata, è ora recluso nel carcere di Campobasso con le accuse di duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona. Secondo quanto emerso, Ocone avrebbe colpito i due figli subito dopo l’uccisione della moglie, escludendo al momento l’ipotesi di un’aggressione avvenuta durante la fuga. La figlia sedicenne, soccorsa in condizioni gravissime, è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale di Campobasso al Neuromed di Pozzilli (Isernia), dove ha subito un delicato intervento chirurgico per un grave trauma cranico. La prognosi resta riservata, ma le sue condizioni sono stazionarie. Nelle stesse ore, il figlio maggiore Mario, 23 anni, giunto da Rimini, ha raggiunto i familiari a Paupisi, il paese sconvolto dalla strage, prima di recarsi in ospedale dalla sorella sopravvissuta. “Dobbiamo fare tutti gli approfondimenti – ha dichiarato il procuratore Scarfò –. Sulle motivazioni dobbiamo ancora indagare”. A Paupisi, intanto, la comunità si prepara a dire addio a Elisa e Cosimo: nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.