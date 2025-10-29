CASAPESENNA (rgl) – Una vasta discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa all’interno di un fondo agricolo abbandonato in località “Caletta”. L’operazione rientra nei servizi di contrasto allo sversamento e al deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sul terreno i militari hanno rinvenuto materiali da demolizione e costruzione, plastica, legno, materassi, rottami metallici, carcasse di autovetture, imballaggi, apparecchiature elettriche fuori uso e rifiuti urbani non pericolosi, tutti depositati illegalmente. L’area è stata posta sotto sequestro penale e sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili dello sversamento.