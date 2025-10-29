mercoledì, Ottobre 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Sversamento illegale di rifiuti, scoperta e sequestrata discarica abusiva a Casapesenna

Ambiente e SaluteCampaniaCaserta
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASAPESENNA (rgl) – Una vasta discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa all’interno di un fondo agricolo abbandonato in località “Caletta”. L’operazione rientra nei servizi di contrasto allo sversamento e al deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sul terreno i militari hanno rinvenuto materiali da demolizione e costruzione, plastica, legno, materassi, rottami metallici, carcasse di autovetture, imballaggi, apparecchiature elettriche fuori uso e rifiuti urbani non pericolosi, tutti depositati illegalmente. L’area è stata posta sotto sequestro penale e sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili dello sversamento.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Terreno incolto trasformato in deposito di auto rubate: sequestro a Castel Volturno
Next article
Napoli, aggressione armata in centro storico: due uomini in manette per rapina a turista
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com