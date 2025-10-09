MONTEFORTE IRPINO (rgl) – Un gesto crudele, mascherato da “tradizione estetica”, che si trasforma in un reato. A Monteforte Irpino, i carabinieri del Nucleo Forestale, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale e al personale dell’Asl di Avellino, hanno scoperto un caso di maltrattamento ai danni di un cane di razza Pastore del Caucaso, al quale erano state recise entrambe le orecchie senza alcuna giustificazione veterinaria. L’uomo, un 59enne del posto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Nel corso di un’attività mirata alla tutela della fauna e degli animali d’affezione, i militari si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per una verifica. Davanti ai carabinieri, il cane appariva in buone condizioni generali ma presentava una evidente conchectomia bilaterale, cioè il taglio chirurgico delle orecchie — pratica vietata dalla legge, se non per comprovate esigenze mediche e certificate da un veterinario. Alla richiesta di esibire la documentazione sanitaria che potesse giustificare l’intervento, il 59enne non è stato in grado di fornire alcun documento. Gli accertamenti successivi, svolti tramite la banca dati nazionale dell’anagrafe canina, hanno confermato che l’animale era regolarmente intestato all’uomo, escludendo dunque l’ipotesi di una responsabilità di terzi. Alla luce delle verifiche e della mancanza di giustificazioni mediche, i carabinieri forestali hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali, reato previsto e punito dall’articolo 544-ter del Codice Penale.