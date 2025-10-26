Telefono alla guida? A Pozzuoli arrivano i vigili e… la multa

POZZUOLI (rgl) – Un weekend all’insegna della sicurezza e del contrasto all’illegalità a Pozzuoli, dove la Polizia Municipale ha intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, dal Centro Storico fino alle zone alte e a via Campana, Arco Felice e Lucrino. L’azione è stata condotta da pattuglie in borghese, con auto civetta, affiancate da agenti in divisa, per garantire un presidio capillare e discreto. Venerdì mattina, l’attenzione si è concentrata sugli scuolabus privati della zona di Monterusciello: i vigili hanno verificato la documentazione dei mezzi e controllato eventuali modifiche tecniche non autorizzate. In totale sono stati ispezionati circa 100 veicoli. Tra le violazioni riscontrate: due conducenti con mezzi non revisionati, un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo sequestrato, e un conducente sorpreso con patente scaduta, per il quale è scattato il ritiro del documento. Cinque automobilisti sono stati multati per l’uso del cellulare alla guida, mentre un sorpasso a destra pericoloso è stato contestato nella zona di Arco Felice. Sabato sera, le pattuglie hanno dovuto intervenire nella zona della movida dopo la segnalazione di una giovane riversa a terra e incosciente. La minorenne aveva consumato alcol in quantità eccessiva. Grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono in corso le indagini per identificare il locale che ha venduto le bevande alcoliche alla ragazza.