CASERTA (rgl) – Ha tentato di rubare una Smart in pieno giorno, poi, vistosi braccato, si è rifugiato nello studio medico cercando di confondersi tra i pazienti in attesa. Ma la sua corsa è durata poco: i carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato. È accaduto nel pomeriggio a Lusciano, dove un 21enne di Qualiano è stato fermato dai militari del Nas di Caserta, in supporto a quelli della stazione di Parete, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Tutto è iniziato in via don Nicola Sparaco, quando i carabinieri in borghese hanno notato due giovani armeggiare su una Smart Fortwo grigia parcheggiata. All’avvicinarsi dei militari, i due si sono dati alla fuga a piedi in direzioni opposte: uno è riuscito a dileguarsi, mentre il 21enne ha provato a far perdere le proprie tracce entrando in un palazzo e rifugiandosi nella sala d’attesa di un ambulatorio medico. Il tentativo di passare inosservato, però, è durato poco: i militari lo hanno individuato e bloccato, con il supporto di una pattuglia di rinforzo. Durante l’operazione è stato recuperato un arnese metallico a forma di “T”, usato per forzare le auto, mentre nella successiva perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di una chiave elettronica e di una centralina Obd con cavo, strumenti tipici per l’avviamento illecito dei veicoli. Il 21enne, già sottoposto ad avviso orale, è stato dichiarato in arresto e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.