AVELLINO (rgl) – Ha affiancato un automobilista sul raccordo Avellino–Salerno fingendo di aver subito un danno e chiedendo subito dei soldi per “chiudere la questione”. Ma la messinscena è durata poco: il malcapitato non è caduto nella trappola e ha chiamato il 113, permettendo alla Polizia di Stato di intervenire in tempo e arrestare il responsabile. Protagonista della vicenda un pregiudicato avellinese di 29 anni, finito in manette con l’accusa di tentata estorsione e violenza privata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Volante della Questura di Avellino, il giovane, con la complicità di un’altra persona che gli aveva consentito di utilizzare un’auto a noleggio, avrebbe messo in scena la classica “truffa dello specchietto” sul raccordo autostradale. Dopo aver affiancato un ignaro automobilista, lo aveva costretto a fermarsi, sostenendo di aver subito un urto che avrebbe danneggiato il proprio veicolo. Alla richiesta di un risarcimento immediato in contanti, però, la vittima aveva opposto resistenza. A quel punto, il 29enne lo avrebbe minacciato simulando di avere un’arma, costringendolo a fuggire impaurito. L’uomo, subito dopo, ha contattato il 113. Le pattuglie della Volante sono intervenute in pochi minuti e, dopo un breve pattugliamento, hanno rintracciato e bloccato il malvivente, che nel frattempo aveva occultato l’auto e tentava di allontanarsi a piedi. Trovato in possesso delle chiavi del veicolo, è stato arrestato in flagranza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 29enne è stato condotto in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.