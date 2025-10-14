MERCOGLIANO (rgl) – Quattro persone in carcere e due ai domiciliari: altrettante ordinanze sono state eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino a conclusione delle indagini sulla tentata rapina, avvenuta il 22 ottobre dell’anno scorso, ai danni di “Gioielleria Gioie” di Mercogliano. Quel mattino, dopo che due donne della banda erano entrate nel negozio fingendosi interessate all’acquisto di gioielli, tre uomini, uno dei quali all’epoca minorenne, con il volto coperto da maschere di carnevale e armati di pistola e fucile fecero irruzione all’interno. La reazione del titolare di un negozio adiacente la gioielleria, costrinse i rapinatori a darsi alla fuga a bordo di un’auto condotta da un complice, prelevata da un autonoleggio con targa contraffatta.