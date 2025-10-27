NAPOLI (rgl) – Un colpo ai traffici illeciti che avvelenano la Terra dei Fuochi. È questo il bilancio della maxi operazione condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli, in sinergia con l’Esercito Italiano – Raggruppamento Campania “Operazione Strade Sicure”, nelle aree di Scampia e Melito, tra i punti più sensibili del territorio. Il servizio, disposto nell’ambito delle operazioni coordinate dalla Prefettura di Napoli per contrastare l’abbandono e lo smaltimento illegale dei rifiuti, ha visto impegnate diverse sezioni operative: Comando, Ambiente/Stradale e i distretti di Nola e Pompei, in un’azione congiunta durata diversi giorni. I risultati: 12 persone denunciate, alcune con precedenti penali e collegamenti con la criminalità organizzata locale; 10 controlli mirati nei punti più a rischio; 10 sequestri complessivi, tra cui 3 veicoli utilizzati per il trasporto illegale di rifiuti, 2 rimorchi e 1 piazzale adibito a stoccaggio abusivo; 36mila euro di sanzioni amministrative, per violazioni al Codice della Strada e alle normative ambientali di settore. A Scampia, tutti i siti controllati sono risultati completamente privi di autorizzazioni, configurandosi come attività totalmente abusive. A Melito, invece, le ispezioni hanno portato al sequestro di diverse aree dedicate alla gestione illecita dei rifiuti, in violazione della normativa ambientale vigente. “L’intervento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di recupero della legalità nelle aree più esposte al degrado ambientale e ai traffici illegali”, spiegano dalla Polizia Metropolitana di Napoli. Questi controlli si inseriscono in una strategia strutturale voluta dalla Città Metropolitana di Napoli, in stretta collaborazione con forze dell’ordine, Esercito Italiano e Prefettura, per presidiare il territorio e tutelare la salute pubblica.