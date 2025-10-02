ROMA (rgl) – Con 137 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha approvato definitivamente il decreto Terra dei Fuochi, una riforma che segna un punto di svolta nella lotta ai reati ambientali. Il provvedimento, composto da 15 articoli, introduce disposizioni urgenti per contrastare l’illegalità nella gestione dei rifiuti, bonificare le aree più colpite e garantire assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. Una delle novità più rilevanti riguarda l’inasprimento delle sanzioni penali. Molte condotte fino ad oggi considerate contravvenzioni diventano delitti, con pene che possono arrivare fino a 5 anni di reclusione. Il decreto prevede tre principali fattispecie: l’abbandono di rifiuti non pericolosi, in casi particolari; l’abbandono di rifiuti pericolosi e la combustione illecita di rifiuti, ora qualificata come delitto. Se tali condotte avvengono in contesti aggravanti, come siti contaminati o aree già oggetto di discariche abusive, o se realizzate nell’ambito di attività d’impresa, le pene si aggravano ulteriormente. La norma introduce anche la punibilità a titolo di colpa per specifiche fattispecie, insieme a circostanze attenuanti. Il decreto non colpisce solo le grandi ecomafie: la riforma sanziona anche gesti quotidiani come gettare mozziconi, scontrini o piccoli rifiuti dalle auto o sporcare la sede stradale, elevando la rilevanza penale di condotte prima considerate minori. Il nuovo sistema di controllo prevede l’uso esteso della videosorveglianza, della flagranza differita e delle operazioni sotto copertura, strumenti finora riservati alla criminalità organizzata.

Il provvedimento rafforza anche la responsabilità delle imprese: i reati ambientali commessi nell’interesse o a vantaggio di società comportano responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001, con possibilità di confisca di beni e misure di prevenzione straordinarie. Particolare attenzione è dedicata alla bonifica dei siti contaminati: sono stanziati 15 milioni di euro per il 2025 per interventi nella Terra dei Fuochi, con poteri straordinari affidati al Commissario unico per rimuovere rifiuti abbandonati, bonificare siti e recuperare i costi dai responsabili. Il decreto introduce inoltre importanti novità su altri fronti: semplificazione della gestione dei RAEE per contrastare l’abbandono dei rifiuti elettronici, il rafforzamento della normativa sui reati ambientali gravi, inclusi traffico e abbandono di materiale radioattivo, le modifiche al Codice della Strada per punire l’insudiciamento e l’imbrattamento della sede stradale, comprese le condotte di getto di oggetti da veicoli in movimento e aggiornamenti al Codice penale e al Codice antimafia, con estensione delle misure preventive e delle aggravanti. Un’innovazione significativa riguarda anche il collegamento tra gestione dei rifiuti e responsabilità degli enti: la nuova disciplina collega il superamento dei limiti temporali e volumetrici del deposito temporaneo alla responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001. In questo contesto, le imprese dovranno aggiornare i propri Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Modelli 231) per adeguarsi alle nuove fattispecie presupposto e garantire l’efficacia esimente della responsabilità. Il decreto Terra dei Fuochi rappresenta una stretta senza precedenti: pene più dure, responsabilità diretta delle imprese, controllo tecnologico esteso, strumenti investigativi potenziati e attenzione ai comportamenti individuali. Dal mozzicone gettato per strada alla discarica abusiva, il messaggio è chiaro: nessuno potrà più sottrarsi alla propria responsabilità ambientale.