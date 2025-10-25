AVELLINO (rgl) – Il terremoto di questa sera ha fatto sobbalzare migliaia di persone nelle province di Avellino, Benevento e Napoli, costringendo molti a scendere in strada. La scossa certificata 4.0 di magnitudo ha avuto come epicentro Montefredane, nella valle del Sabato, la stessa area già interessata dalle scosse delle ultime 24 ore. Il sisma, registrato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stato avvertito distintamente in tutto il capoluogo irpino e nei comuni vicini, con finestre e suppellettili che hanno tremato per alcuni secondi. Ai centralini dei vigili del fuoco di Avellino sono giunte centinaia di telefonate di cittadini impauriti che chiedevano informazioni e rassicurazioni. “La gente è preoccupata e spaventata, da ieri le scosse non si fermano” – ha dichiarato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, impegnato in un sopralluogo nelle contrade del paese, che conta circa 1.200 abitanti. Il primo cittadino ha riferito che non si registrano crolli né danni evidenti, ma che “la situazione resta preoccupante” e che le verifiche sono tuttora in corso. Già nella mattinata, dopo le scosse di assestamento, Aquino aveva disposto per lunedì la chiusura delle scuole a titolo precauzionale. Anche ad Avellino e nei comuni limitrofi, come Mercogliano, la paura è stata palpabile. Decine di persone hanno preferito trascorrere la notte fuori casa. “Molti cittadini ci hanno comunicato la volontà di non rientrare nelle proprie abitazioni — ha spiegato il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio —. Per questo abbiamo allestito la sede locale delle Misericordie come centro di accoglienza per chi teme nuove scosse.” Il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Mario Bellizzi, hanno confermato che non si segnalano danni significativi, ma che le verifiche statiche su edifici pubblici e privati proseguiranno nelle prossime ore. Dopo la scossa principale, i sismografi dell’Ingv hanno rilevato due scosse più lievi: una di magnitudi 2.0 alle 21,59 di magnitudo a Prata di Principato Ultra e l’altra di nuovo a Montefredane di 2.4 registrata alle 22.08.