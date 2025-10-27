AVELLINO (rgl) – La terra è tornata a tremare in Irpinia, ma la macchina dei soccorsi è pienamente operativa. Dopo le scosse di terremoto che negli ultimi giorni hanno interessato diversi comuni della provincia di Avellino, con magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0, i Vigili del Fuoco sono impegnati in una fitta rete di verifiche tecniche e attività di monitoraggio su tutto il territorio. Le scosse, avvertite distintamente dalla popolazione in particolare tra la Valle del Sabato e l’area di Montefredane, non hanno provocato danni strutturali né situazioni di pericolo, ma hanno riacceso la paura tra i cittadini, già provati dalla sequenza sismica degli ultimi giorni. Nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, si sono tenute riunioni tecniche presso la Prefettura di Avellino per fare il punto sull’evoluzione della situazione e pianificare gli interventi di controllo. Al tavolo di coordinamento hanno partecipato i rappresentanti della Protezione Civile, delle amministrazioni locali e dei Vigili del Fuoco, in un’azione congiunta volta a garantire sicurezza e tempestività. Questa mattina, lunedì 27 ottobre, presso la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di via Zigarelli, il comandante ha tenuto un briefing operativo con il personale tecnico per pianificare le ispezioni. Sette funzionari tecnici sono stati inviati nelle aree più colpite per verifiche strutturali su edifici pubblici e privati, affiancati da squadre operative impegnate nei sopralluoghi e nelle attività di supporto. “Il nostro obiettivo – spiegano dal Comando – è assicurare un presidio costante del territorio e dare risposte immediate ai cittadini. Le prime verifiche non hanno evidenziato criticità o danni significativi, ma continueremo a monitorare la situazione nelle prossime ore”. Il coordinamento con la Prefettura di Avellino e gli enti locali resta attivo, con un presidio continuo sulle aree maggiormente interessate dalle scosse. Tutti gli edifici sensibili – scuole, strutture pubbliche e civili – sono oggetto di controlli mirati per garantire la piena sicurezza.