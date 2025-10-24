Terremoto, paura nel Nolano per un terremoto di magnitudo 3.6

NOLA (nl) – Momenti di paura nel Nolano poco fa a causa di una scossa di terremoto registrata dall’Ingv tra le 14:40 e le 14:41. La scossa, con magnitudo stimata in magnitudo 3.6, ha avuto epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino ed è durata pochi secondi, sufficienti però a far correre molte persone all’aperto. Secondo le prime informazioni, la scossa è stata avvertita in tutto nella Bassa Irpinia, in tutto il Nolano, il Vesuviano e in alcune zone nelle province di Caserta e Benevento. Non risultano, al momento, danni a persone o cose.