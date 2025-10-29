CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un terreno incolto trasformato in deposito di auto rubate: è quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, a seguito di un’indagine mirata a contrastare la ricettazione e il riciclaggio di veicoli. L’area, abbandonata e nascosta tra la fitta vegetazione, è stata raggiunta grazie a un varco già realizzato dagli ignoti. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto numerose autovetture di diversi modelli, molte delle quali smontate e private di componenti meccaniche e di carrozzeria, pronte per essere immesse nel mercato illecito dei ricambi. Tutti i veicoli sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per individuare i responsabili, che dovranno rispondere dei reati di ricettazione e riciclaggio.