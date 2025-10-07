BENEVENTO (rgl) – Era tornato in libertà da pochi mesi, ma non aveva smesso di tormentare la sua ex moglie. Minacce di morte, appostamenti sotto casa, atteggiamenti ossessivi e intimidatori: un incubo quotidiano che la donna ha trovato il coraggio di denunciare. È così che si è conclusa la libertà di un 53enne di Bonito, finito nuovamente in carcere con l’accusa di atti persecutori aggravati. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri dai carabinieri della stazione di Bonito, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento. L’uomo, con alle spalle un lungo periodo di detenzione per gravi reati contro la persona, era tornato in libertà solo da alcuni mesi. Nonostante la fine della relazione risalisse a molto tempo prima del suo precedente arresto, il 53enne avrebbe ripreso a tormentare la ex coniuge, innescando una spirale di minacce e vessazioni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo avrebbe più volte minacciato di morte la donna, presentandosi anche sotto casa o nei luoghi da lei frequentati. Un comportamento ossessivo e pericoloso che ha spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine, trovando nei Carabinieri e nella Procura un immediato riscontro. Le dichiarazioni della vittima, riscontrate e confermate da altri soggetti, hanno consentito di delineare un quadro gravemente indiziario, tanto da convincere il giudice ad accogliere in pieno la tesi accusatoria della Procura di Benevento e disporre il nuovo arresto. L’uomo si trova ora detenuto presso la casa circondariale di Benevento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.