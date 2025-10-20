Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora e giornate più corte

NAPOLI (rgl) – L’autunno entra nel vivo e, puntuale come ogni anno, arriva il momento di regolare gli orologi. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3, le lancette andranno spostate indietro di un’ora, segnando ufficialmente il ritorno dell’ora solare.

Un piccolo gesto che ci regalerà un’ora di sonno in più e più luce al mattino, ma che segnerà anche l’accorciarsi delle giornate e il progressivo avvicinarsi dell’inverno. Da domenica, infatti, il sole tramonterà prima e le ore di luce diminuiranno fino al solstizio d’inverno del 21 dicembre, quando si toccherà il minimo annuale di luminosità.

L’ora legale tornerà nell’ultimo weekend di marzo 2026, nella notte tra sabato 29 e domenica 30, quando sarà necessario spostare di nuovo avanti le lancette.

COSA CAMBIA CON L’ORA SOLARE – Con il ritorno all’orario standard, l’Italia abbandona il regime dell’ora legale adottato nei mesi estivi per sfruttare al meglio la luce naturale.

La conseguenza più evidente è l’aumento della luminosità mattutina: al sorgere del sole, infatti, ci sarà un’ora di luce in più. Tuttavia, le giornate si accorceranno nel pomeriggio, e già dalle prime ore serali il buio avvolgerà città e campagne. Per molti, si tratta di un adattamento fisiologico quasi impercettibile; per altri, invece, il cambio d’orario può incidere sul benessere psicofisico.

GLI EFFETTI SUL CORPO SECONDO GLI ESPERTI – Secondo la Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale, il passaggio dall’ora legale all’ora solare può alterare il ritmo circadiano, ovvero quell’orologio interno che regola sonno, metabolismo e umore nel corso delle 24 ore. Le conseguenze più comuni includono: disturbi del sonno e difficoltà di risveglio, calo della concentrazione e stanchezza mentale, variazioni dell’umore, con aumento dell’irritabilità o leggeri sintomi depressivi e alterazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca nei soggetti più sensibili. Uno studio dell’Università di Stoccolma ha rilevato un aumento del 4% degli attacchi cardiaci nei sette giorni successivi all’introduzione dell’ora solare. Inoltre, il cambio d’orario è stato collegato a un incremento di incidenti stradali e sul lavoro, dovuto alla minore attenzione e alla ridotta visibilità pomeridiana. Di contro, nei mesi di ora legale, le statistiche mostrano una diminuzione fino al 13% degli investimenti pedonali, grazie alla maggiore luce nelle ore serali.

COME AFFRONTARE IL CAMBIO DI ORARIO – Per attenuare gli effetti del passaggio all’ora solare, gli esperti consigliano alcuni semplici accorgimenti: Anticipare gradualmente l’orario del sonno nei giorni precedenti al cambio; esporsi alla luce naturale il più possibile, soprattutto al mattino; mantenere regolarità nelle abitudini quotidiane (pasti, sonno, attività fisica); evitare dispositivi elettronici prima di coricarsi, poiché la luce blu ostacola la produzione di melatonina; praticare attività fisica leggera o rilassante nelle ore serali, come yoga o meditazione.

QUANDO TORNA L’ORA LEGALE – L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora. Da quel momento le giornate torneranno ad allungarsi e si perderà, simbolicamente, quell’ora di sonno in più appena guadagnata.