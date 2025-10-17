venerdì, Ottobre 17, 2025
MUGNANO DI NAPOLI (rgl) – Un uomo di 63 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale dove erano in corso lavori di manutenzione. L’incidente è avvenuto mentre l’operaio stava lavorando a un lucernario: improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. Soccorso immediatamente dai colleghi, il 63enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La Polizia di Stato è intervenuta in seguito alla segnalazione dei sanitari del nosocomio partenopeo. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma in vista dell’esame autoptico, mentre gli agenti del commissariato di Giugliano in Campania stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

