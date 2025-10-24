venerdì, Ottobre 24, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

San Vitaliano, tragedia sul lavoro: titolare precipita da 7 metri e muore sul colpo

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

SAN VITALIANO (rgl) – Una tragedia ha colpito questa mattina il comune di San Vitaliano, dove un incidente sul lavoro è costato la vita a Vincenzo Bolero, 68 anni, di Marigliano. I carabinieri della stazione di San Vitaliano e del Radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole, all’interno del cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante Energy Power, a seguito di una segnalazione di emergenza. Secondo le prime informazioni, il titolare della ditta, durante un sopralluogo sul cantiere, è precipitato da un’altezza di oltre 7 metri, riportando traumi incompatibili con la vita. Bolero è morto sul colpo. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Mugnano, sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato: sanzionate due aziende
Next article
Vernici, rifiuti speciali e case abusive: sequestro e denunce a Villa Literno
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com