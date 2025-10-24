SAN VITALIANO (rgl) – Una tragedia ha colpito questa mattina il comune di San Vitaliano, dove un incidente sul lavoro è costato la vita a Vincenzo Bolero, 68 anni, di Marigliano. I carabinieri della stazione di San Vitaliano e del Radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle Tavole, all’interno del cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante Energy Power, a seguito di una segnalazione di emergenza. Secondo le prime informazioni, il titolare della ditta, durante un sopralluogo sul cantiere, è precipitato da un’altezza di oltre 7 metri, riportando traumi incompatibili con la vita. Bolero è morto sul colpo. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.