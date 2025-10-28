PORTICI (rgl) – Un fondale intrappolato da reti invisibili, pericolose per la fauna marina e per la navigazione. È questo lo scenario affrontato oggi dalla Guardia Costiera di Torre del Greco, impegnata in una nuova operazione di bonifica ambientale nelle acque costiere di Portici, coordinata dalla Direzione Marittima della Campania. L’intervento, condotto dal personale del 2° Nucleo Operatori Subacquei di Napoli con il supporto dell’Ufficio Locale Marittimo di Portici e del battello pneumatico GC B157, ha permesso di recuperare circa 100 chilogrammi di attrezzature da pesca abbandonate, insabbiate e invisibili alla superficie. Tenendo conto delle attività precedenti, lo specchio d’acqua è stato liberato da un totale di circa 200 chilogrammi di “reti fantasma”. Queste reti, spesso perse o dismesse, continuano a intrappolare organismi marini per un tempo indefinito, danneggiando gli stock ittici, alterando l’equilibrio dell’ecosistema e rappresentando un serio pericolo per le imbarcazioni. Le operazioni subacquee, rese complesse dalla scarsa visibilità e dall’insabbiamento, si sono svolte in totale sicurezza grazie alla sinergia tra personale a terra e in mare. L’iniziativa, già avviata nei giorni scorsi ma interrotta per condizioni meteo avverse, è stata resa possibile anche grazie al contributo dell’amministrazione comunale di Portici e al supporto del Flag Litorale Miglio d’Oro, impegnato nella tutela dell’ambiente marino.