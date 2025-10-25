AVERSA (rgl) – Le piume colorate dei cardellini stavano per diventare trofei di un crudele commercio illegale, ma un intervento congiunto tra Polizia di Stato e Lipu ha restituito loro la libertà. Un’operazione mirata, condotta dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa insieme agli attivisti della Lega Italiana Protezione Uccelli di Napoli, ha permesso di sorprendere in flagranza un uomo intento in attività di uccellagione, una delle forme più brutali di bracconaggio. L’uomo, un cittadino italiano, aveva organizzato un vero e proprio sistema di cattura con trappole artigianali e l’uso di femmine di cardellino imbragate, costrette a fungere da esca per attirare i maschi selvatici. Una pratica vietata e crudele, che provoca sofferenze e spesso la morte degli animali. Gli agenti, dopo aver bloccato l’attività illecita, hanno esteso i controlli all’abitazione del sospettato, dove hanno trovato 22 cardellini (specie protetta Carduelis carduelis) rinchiusi in minuscole gabbie, privi di libertà e in condizioni di forte stress. Tutti gli animali sono stati sequestrati, visitati dai veterinari dell’Asl di Aversa e, grazie al coordinamento con la Lipu, liberati in un’area naturale protetta. Per il bracconiere è scattata la denuncia con l’accusa di uccellagione e maltrattamento di animali.