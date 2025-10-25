CASTELLABATE (rgl) – Una struttura turistica realizzata senza autorizzazioni e in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche è stata sequestrata questa mattina dai carabinieri forestali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’operazione, condotta nel comune di Castellabate, località Annunziata, è stata eseguita su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento cautelare è il risultato di un’indagine avviata per accertare presunte responsabilità in materia di reati ambientali, paesaggistici e urbanistici. Secondo quanto emerso, la struttura sarebbe stata edificata in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e idrogeologici, senza alcun titolo abilitativo valido. Oltre all’immobile, è stata sequestrata anche una porzione del terreno su cui sorge la struttura, per un’estensione complessiva di circa 20.000 metri quadrati. Gli inquirenti stanno ora approfondendo le responsabilità legate alla costruzione e all’utilizzo della struttura, che risulterebbe destinata all’accoglienza turistica. La Procura ha sottolineato l’importanza del rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche, soprattutto in territori di pregio come il Cilento, dove la tutela del paesaggio e dell’equilibrio idrogeologico rappresenta un valore costituzionalmente protetto.