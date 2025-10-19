PIEDIMONTE MATESE (rgl) – Aggressione, minacce e denuncia. A Piedimonte Matese un 35enne già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito e minacciato i militari in evidente stato di ubriachezza. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese ha notato l’uomo mentre si aggirava per le vie del centro cittadino, in violazione degli orari imposti dalla misura restrittiva. Alla vista dei carabinieri, il 35enne — visibilmente alterato dall’abuso di alcol — ha reagito con atteggiamento aggressivo e minaccioso, costringendo i militari a richiedere l’intervento del 118 per verificarne le condizioni di salute. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che, poco prima, l’uomo aveva provocato danni agli arredi di un bar in via Ferritto, scagliandosi contro sedie e tavolini dopo aver consumato numerose bevande alcoliche. Durante le fasi del controllo e dell’accompagnamento in caserma, il 35enne ha continuato a dare in escandescenze, minacciando i militari e mandando in frantumi il vetro posteriore destro dell’auto di servizio. Solo dopo alcuni minuti è stato possibile riportarlo alla calma. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale.