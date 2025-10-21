martedì, Ottobre 21, 2025
Napoli, urna funeraria abbandonata vicino ai rifiuti: interviene la Polizia Locale

NAPOLI (rgl) – Un ritrovamento inquietante ha scosso il quartiere Rione Traiano a Napoli. Accanto ai cassonetti dei rifiuti di via Livio Andronico, il personale dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale ha rinvenuto un’urna cineraria abbandonata, lasciata sul marciapiede come un oggetto qualsiasi. L’insolita scoperta è avvenuta in seguito a una segnalazione di alcuni residenti, che hanno notato il manufatto posato accanto ai contenitori della raccolta differenziata. Gli agenti intervenuti sul posto hanno immediatamente attivato le procedure di rito per la gestione di resti umani. Dopo aver constatato la natura dell’oggetto, la Polizia Locale ha contattato la dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune di Napoli, che ha disposto il trasferimento dell’urna al cimitero di Soccavo. Qui sarà custodita nell’area riservata alle salme non identificate, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

