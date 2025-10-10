QUALIANO (rgl) “Scendo e li ammazzo”. È la frase urlata nella notte da un 18enne sotto la finestra di casa dei genitori, nel centro di Qualiano. Un ragazzo giovanissimo, ma già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento per precedenti episodi di violenza in famiglia. I genitori, esausti e terrorizzati, hanno composto ancora una volta il 112, chiedendo aiuto ai carabinieri. In pochi minuti una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano è arrivata sul posto, trovando il giovane in evidente stato di agitazione, probabilmente in crisi di astinenza da droga. Alla vista dei militari, il 18enne ha tentato la fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. L’arresto, tuttavia, non è stato semplice: il ragazzo si è dimenato con forza, insultando e minacciando i carabinieri, che sono riusciti a immobilizzarlo solo dopo alcuni minuti di tensione. L’intervento ha evitato il peggio. Secondo quanto riferito dalla coppia, il figlio da tempo li sottopone a continue vessazioni e richieste di denaro per acquistare stupefacenti. Un inferno familiare che li aveva già spinti a denunciarlo più volte. Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere di violazione del divieto di avvicinamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito in carcere.