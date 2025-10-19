NAPOLI (rgl) – Un video intimo, l’orgoglio ferito di un capo e la cieca logica dell’onore criminale. Sarebbe questo il movente dietro l’agguato avvenuto nella notte del 15 settembre scorso ai Quartieri Spagnoli di Napoli, quando una Smart fu crivellata di colpi in via Conte di Mola. Uno dei due giovani a bordo, un 23enne, rimase gravemente ferito all’addome: solo il caso evitò che la pioggia di fuoco si trasformasse in una strage. Secondo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Napoli, l’agguato sarebbe maturato all’interno di un gruppo malavitoso attivo nei Quartieri Spagnoli e sarebbe legato a una questione d’onore familiare. Il 46enne a capo del gruppo avrebbe infatti scoperto che un giovane, legato sentimentalmente a sua figlia, aveva mostrato ad altre persone alcuni video espliciti dei rapporti intimi avuti con la ragazza. Un gesto ritenuto intollerabile, da punire con il sangue.

L’AGGUATO E LA VENDETTA INCROCIATA – La notte del 15 settembre, tre persone — il 46enne boss, il figlio 16enne e un complice non ancora identificato — si sarebbero mossi in sella a uno scooter rubato, raggiungendo via Conte di Mola e sparando contro la Smart su cui viaggiavano due giovani, di 23 e 17 anni. Secondo gli investigatori, il vero obiettivo era proprio il ragazzo che aveva diffuso i video, rimasto miracolosamente illeso. Dopo l’agguato, però, la spirale di violenza non si è fermata. Il giovane scampato al raid si sarebbe recato sotto casa della fidanzata di un uomo di fiducia del boss, aprendo il fuoco e ferendo alle gambe un ragazzo, che in realtà era uno dei due che quella notte avrebbero dovuto partecipare all’agguato ma erano arrivati in ritardo sul luogo del delitto.

I FERMI E ELE ACCUSE – Per questa vicenda, il 15 ottobre 2025 i carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito quattro fermi di indiziato di delitto: il 46enne capo del gruppo, una 21enne ritenuta concorrente morale, e due minorenni di 17 e 16 anni. I provvedimenti, emessi rispettivamente dalla Dda di Napoli e dalla Procura per i Minorenni, riguardano il reato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. La 21enne avrebbe aiutato i due giovani a prepararsi per il raid, accompagnandoli in un B&B dove poter travisarsi e fornendo loro uno scooter con la targa coperta per raggiungere il luogo dell’agguato. Dopo la convalida dei fermi, i giudici hanno disposto la custodia cautelare in carcere per i due maggiorenni e il collocamento in comunità e in Ipm per i minori.

LE INDAGINI – Determinante per ricostruire il quadro indiziario è stata la meticolosa attività investigativa condotta dai carabinieri, che hanno analizzato decine di immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, oltre a raccogliere testimonianze di persone informate sui fatti. Gli elementi raccolti hanno consentito di delineare il ruolo di ciascun indagato e di documentare la catena di vendette incrociate che, partita da un’offesa personale, ha assunto i tratti di una vera faida criminale.