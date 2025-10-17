NAPOLI (rgl) – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla Polizia di Stato, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nei confronti di un giovane napoletano gravemente indiziato di reati gravissimi ai danni di una minore. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della IV Sezione Indagini della Procura – specializzata in violenza di genere e tutela delle fasce deboli – è il risultato di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile partenopea. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe minacciato la vittima di divulgare materiale esplicito – video e foto – che la ritraevano in situazioni sessualmente compromettenti. Le indagini hanno inoltre evidenziato episodi di violenza sessuale, lesioni e cessione a terzi di contenuti pornografici registrati durante i rapporti con la minore. Il quadro indiziario, ritenuto grave e coerente dagli inquirenti, ha portato all’emissione della misura cautelare, finalizzata a tutelare la vittima e a impedire la reiterazione dei reati. L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.