AGROPOLI (rgl) – Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Agropoli con l’accusa di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi, reati che – secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbero stati commessi ai danni della figlia minorenne. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato l’attività investigativa. L’arresto è avvenuto il 21 ottobre e l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.