VOLLA (rgl) – Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, informa che nella giornata odierna è stato sottoscritto, presso il Palazzo di Governo, il contratto di locazione per la nuova sede della caserma dei carabinieri di Volla che, al termine dei lavori in corso, si trasferirà presso l’immobile dell’ente comunale in via De Filippo, numero 16. La stipula del contratto consegue all’impegno congiunto della Prefettura, dell’Arma dei Carabinieri e del comune di Volla che, mettendo a disposizione un proprio immobile, ha garantito la possibilità di mantenere il presidio di sicurezza sul proprio territorio.