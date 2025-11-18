CAPUA (rgl) – Un giro d’affari illecito stimato in oltre 200mila euro, basato su furti di autovetture e motocicli, ricettazione e riciclaggio di veicoli con telai e targhe falsi. È quanto emerso dall’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Capua, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 12 persone, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica. Otto indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, tre all’obbligo di dimora e uno all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, svolte tra dicembre 2022 e giugno 2024, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di furto di veicoli – otto autovetture e due motocicli – perpetrati mediante manomissione dei sistemi di chiusura. Successivamente, i mezzi venivano riciclati attraverso la sostituzione dei telai originali con telai fittizi e l’applicazione di targhe non corrispondenti, con oltre 25 autovetture e un motociclo coinvolti.