mercoledì, Novembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Riciclaggio di veicoli, giro d’affari da 200mila euro: 12 misure cautelari nel Casertano

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CAPUA (rgl) – Un giro d’affari illecito stimato in oltre 200mila euro, basato su furti di autovetture e motocicli, ricettazione e riciclaggio di veicoli con telai e targhe falsi. È quanto emerso dall’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Capua, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 12 persone, emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica. Otto indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, tre all’obbligo di dimora e uno all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, svolte tra dicembre 2022 e giugno 2024, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di furto di veicoli – otto autovetture e due motocicli – perpetrati mediante manomissione dei sistemi di chiusura. Successivamente, i mezzi venivano riciclati attraverso la sostituzione dei telai originali con telai fittizi e l’applicazione di targhe non corrispondenti, con oltre 25 autovetture e un motociclo coinvolti.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Cicciano, l’opposizione chiede le dimissioni del sindaco: “La città merita dignità”
Next article
Cocaina tra rioni popolari e pali della luce: polizia arresta tre spacciatori
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com