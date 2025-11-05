AVELLINO (rgl) – Ha cento anni, un sorriso contagioso e una forza che commuove. La signora Gerarda, centenaria di Teora, in Irpinia, ha sconfitto un ictus ischemico ed è tornata a casa, dopo due giorni di ricovero all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Una storia di buona sanità, tempestività e umanità che emoziona e restituisce fiducia nel valore della medicina pubblica. Tutto è iniziato lunedì pomeriggio, quando la donna – autonoma e lucida nonostante l’età – ha improvvisamente perso la capacità di parlare e di camminare. Il medico di famiglia, intuendo la gravità del quadro, ha subito allertato il 118. Nel giro di pochi minuti, Gerarda è arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera in condizioni critiche. Grazie alla rapidità della diagnosi e all’efficienza del percorso ictus, la paziente è stata presa in carico dagli specialisti della Stroke Unit, diretta dal dottor Florindo D’Onofrio, e sottoposta a trombolisi, un trattamento farmacologico capace di sciogliere il coagulo che ostruiva un’arteria cerebrale. “Nonostante fosse ultracentenaria – spiega D’Onofrio – la paziente era autonoma a casa. Il medico curante e il 118 hanno agito con grande tempestività, permettendo al nostro team di intervenire in tempi perfetti. Dopo poche ore dal trattamento, Gerarda aveva già recuperato completamente linguaggio e forza motoria”. La Tac cranica aveva confermato la diagnosi di ictus ischemico. Ma, grazie all’intervento immediato, la donna è riuscita a recuperare pienamente le funzioni neurologiche in appena sei ore. Dopo 48 ore è stata dimessa, sorridente e autosufficiente, tra la gioia dei figli, dei trentuno tra nipoti e pronipoti e del personale sanitario che l’ha seguita. “Siamo felicissimi che mamma torni a casa – racconta la figlia Filomena –. Abbiamo temuto il peggio, ma la professionalità e l’umanità dei medici della Stroke Unit hanno fatto la differenza”. Soddisfatto anche il Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito, che ha voluto commentare così il lieto epilogo: “Fa bene al cuore ascoltare storie come questa. È la dimostrazione che competenza, tempestività e lavoro di squadra possono salvare la vita anche ai pazienti più fragili. E la storia della signora Gerarda non è ancora finita: presto accoglierà l’arrivo di un nuovo pronipote, il trentaduesimo della famiglia. Un simbolo di vita che continua, mentre la sua brilla più forte che mai grazie alla buona sanità irpina”.