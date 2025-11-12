SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Una lite furiosa tra le mura domestiche si trasforma in un dramma sfiorato. È accaduto nella giornata di ieri, 11 novembre, quando i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato una 40enne di origine marocchina, accusata di tentato omicidio ai danni del compagno, un 35enne connazionale. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’aggressione sarebbe scaturita da motivi di gelosia, culminati in un violento confronto all’interno dell’abitazione della coppia. Al culmine della lite, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri e avrebbe colpito ripetutamente il compagno, ferendolo in diverse parti del corpo, tra cui il torace. Le grida provenienti dall’appartamento hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato l’uomo riverso a terra in una pozza di sangue e la donna ancora in stato di forte agitazione. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e resta in pericolo di vita. La 40enne, dopo essere stata bloccata e disarmata, è stata condotta in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente trasferita alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.