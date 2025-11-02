SUCCIVO (rgl) – Una follia cresciuta in pochi attimi: una banale lite in strada è degenerata in un’aggressione con armi improvvisate, lasciando un uomo ferito. È la cronaca della tarda serata di ieri a Succivo, nel Casertano, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione in via De Gasperi. Secondo la ricostruzione degli investigatori della stazione di Sant’Arpino, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, l’aggressore — un 37enne del luogo — avrebbe colpito un conoscente impugnando prima un martello e poi un piccone, per motivi che appaiono al momento futili e sono ora al centro degli accertamenti. Dopo l’aggressione l’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Idea in uso al sospettato. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e le testimonianze raccolte sul posto hanno consentito ai militari di individuare rapidamente il veicolo e rintracciare il presunto autore della violenza. Gli attrezzi usati nell’aggressione sono stati recuperati e sottoposti a sequestro; il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere e per lesioni personali. La vittima, residente a Sant’Arpino, è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Aversa, dove i sanitari hanno riscontrato ferite alla testa e a una gamba, giudicate guaribili in 15 giorni. Le cure prestate e la tempestività dell’intervento medico hanno scongiurato conseguenze più gravi, precisano i carabinieri.