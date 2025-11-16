ACERRA (rgl) – Una porta che si apre all’improvviso, l’abbaiare del cane antidroga e l’odore pungente di hashish che invade l’aria. Così, all’alba di venerdì, ad Acerra è scattato l’ennesimo colpo sferrato dalla Polizia di Stato al mercato degli stupefacenti. Un’operazione chirurgica, nata per spezzare una delle tante ramificazioni dello spaccio che alimentano un traffico sempre più diffuso. Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli contro il traffico di droga. Nel corso dei controlli, gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Acerra, affiancati da un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato un 34enne del posto sorpreso con sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione. Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto un panetto di hashish da circa 96 grammi, altri 8 involucri contenenti 20 grammi della stessa sostanza e materiale per il confezionamento, elementi che indicano una probabile attività di spaccio. Per l’uomo sono così scattate le manette.Ma l’operazione non si è fermata qui. Nell’ambito dello stesso servizio, gli agenti hanno esteso i controlli a uno stabile di via Madonnelle, sempre ad Acerra. In un’area condominiale nascosta, hanno scoperto un vero e proprio deposito di stupefacenti: 860 grammi di marijuana, 15 panetti di hashish per un totale di circa 1,6 chilogrammi, oltre 300 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti per individuare la rete di spaccio legata al maxi-ritrovamento.