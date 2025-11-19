mercoledì, Novembre 19, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Paura nella notte ad Acerra: 4 colpi di pistola contro la guardia medica

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

ACERRA (rgl) – Notte di tensione in via Dei Mille ad Acerra. Erano le 23.45 quando alcuni colpi d’arma da fuoco hanno squarciato il silenzio del quartiere, raggiungendo la guardia medica—struttura che ospita anche il Sert—al civico 13. Una manciata di secondi che ha fatto scattare l’allarme e mobilitato i carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, un individuo, per ragioni ancora tutte da chiarire, avrebbe esploso diversi colpi contro una delle pareti dell’edificio sanitario prima di dileguarsi. Sul luogo sono stati rinvenuti e sequestrati quattro bossoli calibro 9×19, ora al vaglio degli investigatori.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Discoteca abusiva e buttafuori senza licenza: nove denunciati nel Casertano
Next article
Nola, chiama il 112 e confessa: “Ho ucciso mia sorella”
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com