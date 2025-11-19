ACERRA (rgl) – Notte di tensione in via Dei Mille ad Acerra. Erano le 23.45 quando alcuni colpi d’arma da fuoco hanno squarciato il silenzio del quartiere, raggiungendo la guardia medica—struttura che ospita anche il Sert—al civico 13. Una manciata di secondi che ha fatto scattare l’allarme e mobilitato i carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, un individuo, per ragioni ancora tutte da chiarire, avrebbe esploso diversi colpi contro una delle pareti dell’edificio sanitario prima di dileguarsi. Sul luogo sono stati rinvenuti e sequestrati quattro bossoli calibro 9×19, ora al vaglio degli investigatori.