Aggredito e pestato dal branco per il cellulare: 13enne in ospedale

VOLLA (rgl) – Colpito con calci e pugni da un gruppo di ragazzini che poi gli hanno rubato il cellulare: è successo poco prima della mezzanotte di ieri nei pressi del cimitero di Volla. La vittima, che ha appena 13 anni, è stato accompagnato nell’ospedale Santobono di Napoli sono sono intervenuti i carabinieri e dove i sanitari lo hanno classificato come codice giallo. Secondo la versione dei fatti resa dal ragazzino, ancora da verificare, sarebbe stato avvicinato da un coetaneo che gli ha strappato lo smartphone e quando la vittima si è opposta è arrivato il gruppo che ha iniziato a colpirla con pugni e calci prima prima di darsi alla fuga. Il 13enne – in codice arancio all’ospedale – presenta escoriazioni alla testa e al viso ed è attualmente ricoverato in attesa di ulteriori esami strumentali. Non è in pericolo di vita. I carabinieri di Volla sono impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda