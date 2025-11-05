MUGNANO DI NAPOLI (rgl) – Pomeriggio di sangue a Mugnano di Napoli. Intorno alle 15:40, in via Luca Giordano, i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli e quelli della stazione di Mugnano sono intervenuti all’altezza del civico 32 dopo una segnalazione per colpi d’arma da fuoco esplosi in strada. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, ignoti a bordo di un mezzo non meglio identificato si sarebbero avvicinati a Giuseppe Cipressa, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, aprendo il fuoco mentre l’uomo si trovava a bordo della sua auto. Sarebbero stati esplosi almeno tre colpi di pistola: i proiettili hanno raggiunto la vittima alla clavicola, all’orecchio e al torace. Uno dei colpi avrebbe perforato la zona sotto l’ascella. Cipressa è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania, dove è ricoverato in codice rosso e in pericolo di vita. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata. Sul posto i militari dell’Arma hanno isolato l’area e avviato rilievi tecnici e accertamenti per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire agli autori.