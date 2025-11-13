MARIGLIANO (rgl) – Un’aula magna gremita di studenti e docenti, l’entusiasmo per la tecnologia e il futuro che prende forma tra le celle robotiche. L’istituto superiore “Montalcini-Ferraris” di Marigliano, guidato da Domenico Ciccone, ha ospitato un incontro di grande rilievo nel campo dell’automazione industriale, alla presenza dei rappresentanti di Fanuc, colosso giapponese leader mondiale nella produzione di robot industriali, e di Sanoma, partner ufficiale per le attività formative. L’appuntamento ha segnato l’inaugurazione del Test Center Fanuc, una struttura accreditata in cui studenti e professionisti potranno formarsi e sostenere gli esami per ottenere la Certificazione Robotica Fanuc, riconosciuta a livello internazionale. Un traguardo reso possibile dall’acquisizione di due celle robotiche educational e dalla formazione dei docenti Giangiacomo De Pietro e Rosaria Aprea, ora abilitati come formatori ed esaminatori secondo gli standard della casa giapponese. Durante il meeting, i rappresentanti di Fanuc hanno illustrato la storia e i principali settori applicativi dei loro robot, utilizzati nelle linee di produzione automatizzate in tutto il mondo. Sanoma ha spiegato nel dettaglio il percorso formativo e le modalità d’esame per conseguire la certificazione, oggi sempre più richiesta dalle aziende del settore meccatronico e industriale. La parte pratica dell’incontro ha visto gli studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, guidati dal prof De Pietro, dimostrare alcune operazioni tipiche dell’automazione industriale con le celle robotiche, suscitando grande interesse tra gli ospiti e confermando il livello tecnico raggiunto dall’istituto. L’iniziativa conferma il “Montalcini-Ferraris” come una scuola all’avanguardia nella didattica tecnico-professionale, capace di creare sinergie con imprese leader e di offrire ai propri studenti concrete opportunità di crescita e inserimento nel mondo del lavoro.