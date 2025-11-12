CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Un sistema di potere criminale che arrivava fin dentro le corsie dell’ospedale e i parcheggi delle ambulanze. È quanto emerso da una complessa indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia, che ha svelato l’ombra della camorra dietro la gestione del servizio di ambulanze e dei trasporti sanitari del 118. L’inchiesta, condotta dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e coordinata dalla Dda partenopea, ha portato all’emissione di due misure cautelari nei confronti di altrettanti uomini ritenuti, a vario titolo, responsabili di trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il clan avrebbe gestito in regime di monopolio il servizio di trasporto dei pazienti diretti o dimessi dall’ospedale “San Leonardo” di Castellammare, servendosi di una società di facciata, ora sottoposta a sequestro preventivo, dietro cui si nascondevano gli interessi del gruppo criminale. Un controllo ottenuto con intimidazioni e minacce sistematiche rivolte agli imprenditori concorrenti che tentavano di partecipare alle gare per l’affidamento del servizio del 118 o di inserirsi nel mercato del trasporto sanitario privato. Le indagini hanno svelato un meccanismo di terrore e connivenze: chi non si piegava alle regole imposte dai D’Alessandro veniva allontanato o costretto a rinunciare. Ma l’aspetto più inquietante riguarda il macabro business delle salme. Secondo le verifiche dei carabinieri, gli operatori della società riconducibile al clan avrebbero trasportato a casa pazienti deceduti in ospedale facendoli risultare ancora vivi, per eludere le norme che impongono l’intervento esclusivo di ditte comunali autorizzate per il prelievo dei corpi. Un sistema che, oltre a garantire al clan introiti costanti, assicurava anche il controllo totale del servizio funebre, trasformando un momento di dolore in una fonte di profitto criminale. Gli inquirenti hanno documentato almeno tre episodi accertati tra aprile e luglio 2021, ma sospettano che i casi reali siano molti di più. Le attività illecite del clan non si limitavano al settore sanitario: dalle intercettazioni e dai riscontri investigativi è emerso anche il tentativo di imporre la gestione del servizio di ristoro all’interno dello stadio Romeo Menti di Castellammare, sede delle partite della Juve Stabia.