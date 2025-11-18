QUALIANO (rgl) – Un pomeriggio che avrebbe dovuto celebrare lo sport giovanile si è trasformato in una scena di violenza. Ieri sera, allo stadio comunale “Santo Stefano” di Qualiano, un arbitro di 19 anni è stato aggredito al termine della partita Under 19 tra Rangers Qualiano 1998 e Accademy Posillipo Calcio U19. Un episodio che riaccende i riflettori sul crescente fenomeno delle violenze verso i direttori di gara, soprattutto nei campionati giovanili. Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania si è reso necessario intorno alle 18, quando – dopo il triplice fischio – un giocatore della squadra ospite, 17 anni, avrebbe colpito l’arbitro con un pugno all’occhio sinistro. L’aggressione sarebbe avvenuta in un clima di forte tensione successivo alla gara, degenerato nel giro di pochi istanti. Il giovane direttore di gara, visibilmente scosso, si è al momento riservato di sporgere querela. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno garantito l’ordinato deflusso della squadra ospite e successivamente messo in sicurezza l’arbitro, allontanato dall’impianto sportivo senza ulteriori criticità di ordine pubblico.