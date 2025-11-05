MARZANO DI NOLA (rgl) – Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria dal risvolto tutt’altro che ordinario. A Marzano di Nola, nel cuore dell’Irpinia, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lauro hanno arrestato un 39enne già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di una pistola calibro 8 mm modificata per poter esplodere proiettili calibro 6,35 mm, una vera e propria arma da fuoco funzionante. L’uomo, che viaggiava a bordo di una Renault Captur insieme a un’altra persona, è stato fermato nel corso di un servizio mirato di polizia giudiziaria coordinato dalla Procura della Repubblica di Avellino, in un territorio che da anni richiede un’attenzione costante per la presenza di storici clan camorristici. La perquisizione ha permesso di scoprire l’arma occultata nell’abitacolo, verosimilmente pronta all’uso. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’immediata traduzione dell’arrestato presso il carcere di Avellino – Frazione Bellizzi Irpino, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la provenienza della pistola e le eventuali finalità del suo possesso.