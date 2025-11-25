AVELLINO (rgl) – Un fascio di luce arancione come simbolo di speranza, di coraggio e di un futuro libero dalla violenza. Anche quest’anno, in occasione del 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – il comando provinciale carabinieri di Avellino ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, illuminando la propria sede e diversi comandi dell’Irpinia. Tra questi spicca la stazione di Bonito, che dallo scorso anno dispone di “una stanza tutta per sé”, uno spazio dedicato e protetto dove le vittime possono raccontare la propria storia in un ambiente riservato, accogliente e lontano da qualsiasi condizionamento emotivo. L’arancione, scelto dalle Nazioni Unite come colore-simbolo della lotta contro la violenza di genere, accompagna iniziative di sensibilizzazione diffuse in tutto il mondo. La campagna, sostenuta in Italia dal Soroptimist International, punta a tenere alta l’attenzione pubblica su un fenomeno ancora troppo presente, promuovendo attività mirate all’informazione e alla prevenzione. Nella circostanza è stata nuovamente valorizzata l’iniziativa “Una stanza tutta per sé”, frutto della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e Soroptimist. Un progetto che negli anni ha permesso di creare ambienti sicuri e dedicati all’ascolto delle donne che subiscono violenza, garantendo loro privacy, rispetto e un primo, fondamentale sostegno. L’adesione alla campagna “Orange the World” conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri sul fronte del contrasto alla violenza domestica e di genere, un ambito in cui l’istituzione continua a investire attraverso protocolli dedicati, percorsi formativi e personale specializzato. Un lavoro quotidiano, silenzioso ma essenziale, per offrire protezione e supporto a chi vive situazioni di particolare vulnerabilità.