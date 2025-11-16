POZZUOLI (rgl) – Una notte di controlli serrati, quella appena trascorsa, che ha visto i carabinieri della compagnia di Pozzuoli presidiare le aree più frequentate della movida cittadina. Un servizio straordinario mirato a garantire sicurezza e prevenzione che ha portato ad arresti, denunce, sequestri e numerose sanzioni alla circolazione. L’intervento più rilevante è avvenuto in via Alvaro, dove i militari hanno fermato due giovani puteolani: Alfredo F., 24 anni, e Salvatore M., 26 anni. I ragazzi sono stati trovati in possesso di oltre 74 grammi di cocaina e hashish, già suddivisi in dosi e pronti allo smercio. Recuperato e sequestrato anche del denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. I due arrestati sono ora in attesa di giudizio. I controlli si sono estesi anche lungo via Domitiana, dove due giovani originari di Giugliano in Campania – un ragazzo e una ragazza di nazionalità nigeriana – sono stati denunciati dopo essere stati trovati con marijuana, materiale per il confezionamento, 1.175 euro in contanti e, nel cofano dell’auto, due asce. Anche in questo caso, tutto il materiale è stato sequestrato. In via Severini, un 22enne è stato denunciato perché sorpreso con una mazza da baseball di 61 centimetri, mentre in via Madonna del Pantano un 21enne ha rifiutato di sottoporsi ai test per verificare un eventuale stato di ebbrezza o consumo di stupefacenti, incorrendo così nella denuncia prevista dalla normativa. Non sono mancati i provvedimenti per violazioni al Codice della Strada: due persone sono state denunciate per guida senza patente, con recidiva nel biennio o revoca già notificata. Sono invece sette i giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti: sequestrati 7,58 grammi di sostanze varie. Il bilancio complessivo dell’operazione è consistente: 46 veicoli controllati, 99 persone identificate, 32 sanzioni al Codice della Strada, 5 patenti ritirate e 8 veicoli sequestrati.